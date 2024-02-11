Франция намерена лишить права на гражданство родившихся на Майотте детей мигрантов

Возможность получения гражданства Франции "по праву почвы" для детей иностранцев, родившихся на острове Майотта (заморская территория Франции в Индийском океане - ред.), будет исключена из национального законодательства.

Возможность получения гражданства Франции "по праву почвы" для детей иностранцев, родившихся на острове Майотта (заморская территория Франции в Индийском океане - ред.), будет исключена из национального законодательства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Мы намерены принять радикальное решение, которое закрепит в законодательстве отмену "права почвы" на Майотте, - отметил министр. - Больше нельзя будет стать французом, если вы не являетесь ребенком французских родителей".

Дарманен подчеркнул, что таким образом Париж "лишит Майотту привлекательности" для мигрантов. По его словам, соответствующая поправка может быть в скором времени внесена в конституцию.

В последнее время Майотта сталкивается со значительным притоком мигрантов из стран Африки и с соседних Коморских островов.