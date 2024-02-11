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Франция намерена лишить права на гражданство родившихся на Майотте детей мигрантов

Франция намерена лишить права на гражданство родившихся на Майотте детей мигрантов Возможность получения гражданства Франции "по праву почвы" для детей иностранцев, родившихся на острове Майотта (заморская территория Франции в Индийском океане - ред.), будет исключена из национального законодательства.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 14:45
Франция намерена лишить права на гражданство родившихся на Майотте детей мигрантов

Возможность получения гражданства Франции "по праву почвы" для детей иностранцев, родившихся на острове Майотта (заморская территория Франции в Индийском океане - ред.), будет исключена из национального законодательства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Мы намерены принять радикальное решение, которое закрепит в законодательстве отмену "права почвы" на Майотте, - отметил министр. - Больше нельзя будет стать французом, если вы не являетесь ребенком французских родителей".

Дарманен подчеркнул, что таким образом Париж "лишит Майотту привлекательности" для мигрантов. По его словам, соответствующая поправка может быть в скором времени внесена в конституцию.

В последнее время Майотта сталкивается со значительным притоком мигрантов из стран Африки и с соседних Коморских островов.

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