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    Франция для борьбы с ИГ разместит авианосец в Персидском заливе

    Авианосец «Шарль де Голль» будет участвовать в борьбе с ИГ вместе с международной коалиции

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Франция планирует в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" разместить в Персидском заливе авианосец "Шарль де Голль". Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Как уточняет издание, авианосец будет участвовать в борьбе с ИГ вместе с международной коалиции во главе с США.

    Как отметил представитель Елисейского дворца, авианосец в случае необходимости будет участвовать в любых операциях международный коалиции.

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