Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Фон дер Ляйен и Каллас приветствовали перемирие между США и Ираном

    Другие страны
    • 08 апреля, 2026
    • 11:47
    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас приветствовали соглашение о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.

    Как передает Report, соответствующие заявления они опубликовали на своих страницах в соцсети Х.

    Фон дер Ляйен заявила, что перемирие способствует необходимой деэскалации, и поблагодарила Пакистан за посреднические усилия. По ее словам, теперь важно продолжить переговоры для достижения устойчивого решения конфликта, при этом ЕС намерен координировать усилия с партнерами.

    Каллас, в свою очередь, отметила, что соглашение стало шагом назад от опасной черты после недель эскалации. Она подчеркнула, что перемирие открывает возможность для снижения угроз, прекращения ракетных ударов, возобновления судоходства и развития дипломатии: "Ормузский пролив должен вновь быть открыт для прохода".

    Глава евродипломатии добавила, что поблагодарила министра иностранных дел Пакистана за содействие в достижении этой первоначальной договоренности: "Возможность посредничества должна оставаться открытой, поскольку коренные причины конфликта остаются нерешенными. ЕС готов поддержать эти усилия и находится в контакте с партнерами в регионе. Я обсужу этот вопрос сегодня в Саудовской Аравии", - написала она.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Урсула фон дер Ляйен Кая Каллас Еврокомиссия
    Fon der Lyayen və Kallas ABŞ ilə İran arasında atəşkəsi alqışlayıblar

