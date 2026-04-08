Фон дер Ляйен и Каллас приветствовали перемирие между США и Ираном

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас приветствовали соглашение о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.

Как передает Report, соответствующие заявления они опубликовали на своих страницах в соцсети Х.

Фон дер Ляйен заявила, что перемирие способствует необходимой деэскалации, и поблагодарила Пакистан за посреднические усилия. По ее словам, теперь важно продолжить переговоры для достижения устойчивого решения конфликта, при этом ЕС намерен координировать усилия с партнерами.

Каллас, в свою очередь, отметила, что соглашение стало шагом назад от опасной черты после недель эскалации. Она подчеркнула, что перемирие открывает возможность для снижения угроз, прекращения ракетных ударов, возобновления судоходства и развития дипломатии: "Ормузский пролив должен вновь быть открыт для прохода".

Глава евродипломатии добавила, что поблагодарила министра иностранных дел Пакистана за содействие в достижении этой первоначальной договоренности: "Возможность посредничества должна оставаться открытой, поскольку коренные причины конфликта остаются нерешенными. ЕС готов поддержать эти усилия и находится в контакте с партнерами в регионе. Я обсужу этот вопрос сегодня в Саудовской Аравии", - написала она.