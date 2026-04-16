Фон дер Ляйен: Европе и странам Персидского залива необходимо укреплять партнерство

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе и странам Персидского залива необходимо углублять сотрудничество на фоне общих вызовов безопасности.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.

По ее словам, безопасность двух регионов взаимосвязана, и Евросоюз выражает полную солидарность Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в связи с атаками со стороны Ирана.

Фон дер Ляйен также поблагодарила ряд стран Залива за проявленную солидарность и посреднические усилия в контексте войны между Россией и Украиной.

"В нынешних условиях требуется более тесное партнерство между Европой и странами Персидского залива", - написала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что предстоящий саммит ЕС–ССАГПЗ станет важной возможностью для дальнейшего укрепления отношений между сторонами. Кроме того, она выразила намерение продолжить обсуждения в ходе встреч на Кипре на следующей неделе.