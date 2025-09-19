Фон дер Ляйен: 19-й пакет санкций полностью запрещает импорт СПГ из России

Новый, 19-й по счету пакет санкций против России, утвержденный сегодня Еврокомиссией, существенно ужесточает ограничения в энергетической и финансовой сферах.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя новые санкции.

Ключевым элементом нового пакета стал полный запрет на импорт российского СПГ и усиленные ограничения в отношении криптовалютных операций. Особое внимание в 19-м пакете уделено механизму использования замороженных российских активов.

"К сожалению, за последний месяц Россия продемонстрировала полное пренебрежение к дипломатии и международному праву. Она возобновила массированные атаки дронами и ракетами по Украине, поражая как правительственные здания, так и жилые дома, нанеся удар по представительству ЕС в Киеве. Угрозы ЕС также растут. За последние две недели российские дроны нарушили воздушное пространство Евросоюза как в Польше, так и в Румынии",- заявила она, подчеркнув, что так не действует тот, кто хочет мира.

В первую очередь новый пакет санкций касается энергетики, доходами от которой поддерживается военная экономика РФ, сказала фон дер Ляйен.

"Поэтому вводится полный запрет на импорт российского СПГ на европейские рынки. Пришло время закрыть кран. Мы готовы к этому. Мы экономили энергию, диверсифицировали поставки и инвестировали в низкоуглеродные источники энергии как никогда раньше. Сегодня эти усилия окупаются", - отметила глава ЕК.

По ее словам, потолок цен на сырую нефть снижен до 47,6 долларов США, а для усиления контроля вводятся санкции против 118 дополнительных судов из "теневого флота". В итоге их общее число составляет более 560.

Крупные компании "Роснефть" и "Газпромнефть" теперь будут полностью запрещены для транзакций, активы других компаний также будут заморожены. Это нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, нефтетрейдеры в третьих странах, включая Китай.

"За три года доходы России от нефти в Европе сократились на 90%. Теперь мы окончательно переворачиваем эту страницу", - заявила она.

Во-вторых, будут закрыты финансовые "лазейки", которые Россия использует для обхода санкций. В списке новые банки в России и третьих странах. Ограничения коснутся и операций с криптовалютами, сообщила фон дер Ляйен.

В-третьих, вводятся новые прямые экспортные ограничения на технологии двойного назначения, под санкции подпадут 45 компаний в России и третьих странах.

Фон дер Ляйен отметила, что санкции работают: процентная ставка составляет 17%, инфляция остается высокой, доступ РФ к финансированию и доходам постоянно сокращается. "Экономика России перегрета. Мы знаем, что наши санкции являются эффективным инструментом экономического давления. И мы будем продолжать их, пока Россия не сядет за стол переговоров с Украиной для справедливого и прочного мира", - заявила она.