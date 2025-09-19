İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Fon der Lyayen: Yeni sanksiya paketi Rusiyadan LNG idxalını qadağan edir

    19 sentyabr, 2025
    • 16:35
    Fon der Lyayen: Yeni sanksiya paketi Rusiyadan LNG idxalını qadağan edir

    Avropa Komissiyası tərəfindən bu gün təsdiqlənən Rusiyaya qarşı sayca 19-cu sanksiya paketi enerji və maliyyə sahələrində məhdudiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə sərtləşdirir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen yeni sanksiyaları təqdim edərkən bildirib.

    Yeni paketin əsas elementi Rusiya mayeləşdirilmiş təbii qazının (LNG) idxalına tam qadağa və kriptovalyuta əməliyyatlarına qarşı gücləndirilmiş məhdudiyyətlərdir. 19-cu paketdə xüsusi diqqət dondurulmuş Rusiya aktivlərindən istifadə mexanizminə yönəldilib.

    Ursula fon der Lyayen Avropa Komissiyası Rusiya 19-cu sanksiya paketi
    Фон дер Ляйен: 19-й пакет санкций полностью запрещает импорт СПГ из России
    EU adopts 19th sanctions package against Russia, tightens energy curbs

