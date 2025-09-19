Fon der Lyayen: Yeni sanksiya paketi Rusiyadan LNG idxalını qadağan edir
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2025
- 16:35
Avropa Komissiyası tərəfindən bu gün təsdiqlənən Rusiyaya qarşı sayca 19-cu sanksiya paketi enerji və maliyyə sahələrində məhdudiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə sərtləşdirir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen yeni sanksiyaları təqdim edərkən bildirib.
Yeni paketin əsas elementi Rusiya mayeləşdirilmiş təbii qazının (LNG) idxalına tam qadağa və kriptovalyuta əməliyyatlarına qarşı gücləndirilmiş məhdudiyyətlərdir. 19-cu paketdə xüsusi diqqət dondurulmuş Rusiya aktivlərindən istifadə mexanizminə yönəldilib.
Son xəbərlər
17:29
"İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılırMaliyyə
17:29
Azərbaycanın yəhudi icmasınaDigər
17:28
Azərbaycanda dövlət büdcəsinə dəymiş ziyanın bərpasının izlənməsi mexanizmi yaradılacaqMaliyyə
17:25
Azərbaycanda dövlət borcunun idarə edilməsinə dair yeni strategiya hazırlanırMaliyyə
17:25
Foto
Stend atıcılığı üzrə Bakı çempionatının qalibləri müəyyənləşibFərdi
17:17
Maliyyə Nazirliyi 8 ayda 167 milyon manat artıq və əsassız ödəniş aşkar edibMaliyyə
17:14
Foto
"SOCAR Könüllüləri"nin Məzun Günü və müsabiqəsi keçirilibEnergetika
17:13
Foto
Qazaxıstanda Azərbaycanın lüks turizm imkanları nümayiş olunubTurizm
17:06