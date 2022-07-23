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Fitch: В следующем году инфляция в Украине останется высокой

Fitch: В следующем году инфляция в Украине останется высокой Рост потребительских цен в Украине в 2022 году ускорится до 30%, а в следующем году инфляция останется высокой из-за девальвации гривны.
Другие страны
23 июля 2022 г. 14:50
Fitch: В следующем году инфляция в Украине останется высокой

Рост потребительских цен в Украине в 2022 году ускорится до 30%, а в следующем году инфляция останется высокой из-за девальвации гривны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении агентства Fitch.

Как отмечают аналитики, инфляция ускорилась из-за слабого влияния денежно-кредитной политики, дальнейших сбоев в цепочках поставок, денежного финансирования дефицита бюджета и сохраняющихся высоких мировых цен на сырьевые товары.

"Прогнозируется, что инфляция останется высокой в 2023 году, в среднем на уровне 20%, отчасти из-за обесценивания гривны", - говорится в сообщении.

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