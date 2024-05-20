США рассчитывают на сотрудничество с Тайванем для продвижения общих ценностей

Власти США рассчитывают на сотрудничество с новым руководителем администрации Тайваня Лай Циндэ для продвижения общих интересов и поддержания мира в Тайваньском проливе.

Власти США рассчитывают на сотрудничество с новым руководителем администрации Тайваня Лай Циндэ для продвижения общих интересов и поддержания мира в Тайваньском проливе.

Как передает Report , об этом говорится в опубликованном в воскресенье письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с главой [администрации] Лай [Циндэ] и всеми представителями политического спектра Тайваня для продвижения наших общих интересов и ценностей, углубления наших давних неофициальных отношений и поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива", - сказал Блинкен.

По его словам, "партнерство между американским народом и народом Тайваня, основанное на демократических ценностях, продолжает расширяться и углубляться в сфере торговли, экономики, культуры".