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США рассчитывают на сотрудничество с Тайванем для продвижения общих ценностей

США рассчитывают на сотрудничество с Тайванем для продвижения общих ценностей Власти США рассчитывают на сотрудничество с новым руководителем администрации Тайваня Лай Циндэ для продвижения общих интересов и поддержания мира в Тайваньском проливе.
Другие страны
20 мая 2024 г. 06:51
США рассчитывают на сотрудничество с Тайванем для продвижения общих ценностей

Власти США рассчитывают на сотрудничество с новым руководителем администрации Тайваня Лай Циндэ для продвижения общих интересов и поддержания мира в Тайваньском проливе.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в воскресенье письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с главой [администрации] Лай [Циндэ] и всеми представителями политического спектра Тайваня для продвижения наших общих интересов и ценностей, углубления наших давних неофициальных отношений и поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива", - сказал Блинкен.

По его словам, "партнерство между американским народом и народом Тайваня, основанное на демократических ценностях, продолжает расширяться и углубляться в сфере торговли, экономики, культуры".

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