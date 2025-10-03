Финляндии предстоит заменить сотни российских вагонов из-за их несоответствия стандартам ЕС
Другие страны
- 03 октября, 2025
- 20:00
Финляндии предстоит заменить сотни железнодорожных вагонов российского производства из-за их несоответствия требованиям Европейского союза.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Yle.
Согласно информации, истекает срок действия льготы на использование вагонов, произведенных в России и странах Балтии. В ближайшие годы все вагоны должны соответствовать стандартам ЕС.
Большинство российских вагонов остались на железных дорогах Финляндии в 2022 году, когда поставки древесины и химикатов из России прекратились из-за антироссийских санкций.
Согласно первоначальному плану, российские вагоны должны были быть выведены из эксплуатации к концу 2026 года. Однако парламент рассматривает поправку, которая может продлить срок еще на два года.
Последние новости
20:46
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
20:41
В Италии задержали женщину с 1,4 кг героина в желудкеДругие страны
20:33
В Дагестане обрушилась стена одной из сельских школДругие страны
20:19
Временные силы ООН в Ливане заявили, что военные ЦАХАЛ бросили в них гранатыДругие страны
20:13
Кястутис Вашкелявичюс: Литва в 2026 году увеличит расходы на оборону до 5% ВВПДругие страны
20:12
В Шеки столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
20:00
Финляндии предстоит заменить сотни российских вагонов из-за их несоответствия стандартам ЕСДругие страны
19:56
Общая стоимость государственных ценных бумаг в Азербайджане снизилась на 11%Финансы
19:53