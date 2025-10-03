Финляндии предстоит заменить сотни российских вагонов из-за их несоответствия стандартам ЕС

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 20:00
    Финляндии предстоит заменить сотни железнодорожных вагонов российского производства из-за их несоответствия требованиям Европейского союза.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Yle.

    Согласно информации, истекает срок действия льготы на использование вагонов, произведенных в России и странах Балтии. В ближайшие годы все вагоны должны соответствовать стандартам ЕС.

    Большинство российских вагонов остались на железных дорогах Финляндии в 2022 году, когда поставки древесины и химикатов из России прекратились из-за антироссийских санкций.

    Согласно первоначальному плану, российские вагоны должны были быть выведены из эксплуатации к концу 2026 года. Однако парламент рассматривает поправку, которая может продлить срок еще на два года.

    Финляндия Россия российско-украинская война Европейский союз
    Finland to replace hundreds of Russian railcars due to non-compliance with EU standards

    Лента новостей