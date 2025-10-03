Finlandiya parlamenti Rusiya vaqonlarını ölkədə saxlaya bilər
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 21:38
Finlandiya Avropa İttifaqının tələblərinə cavab vermədiyi üçün Rusiya istehsalı olan yüzlərlə vaqonu dəyişdirilməlidir.
Bu barədə "Report" "Yle"yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Rusiya və Baltikyanı ölkələrdə istehsal olunan vaqonlar üçün nəzərdə tutulan güzəşt müddəti başa çatır. Qarşıdakı illərdə bütün vaqonlar Aİ standartlarına uyğun olmalıdır.
Qeyd edək ki, üç il öncə sanksiyalar tətbiq edilsə də, Finlandiya Rusiya istehsalı olan vaqonların əksəriyyətini istifadə edib.
İlkin plana görə, Rusiya vaqonları 2026-cı ilin sonuna kimi istismardan çıxarılmalı idi. Amma parlament bu müddəti daha iki il müddətinə uzada biləcək düzəlişi nəzərdən keçirir.
Son xəbərlər
22:23
Euronews: AIIF 2025 Azərbaycanın iqtisadiyyatın diversifikasiyasına sadiqliyini nümayiş etdiribXarici siyasət
21:52
Belizin Baş naziri: Azərbaycan Prezidenti dünya xalqlarını dəstəkləyən güclü liderdirXarici siyasət
21:38
Finlandiya parlamenti Rusiya vaqonlarını ölkədə saxlaya bilərDigər ölkələr
21:31
Premyer Liqa: "Neftçi" səfərdə "Zirə" ilə heç-heçə edibFutbol
21:25
Qazaxıstan yaxın beş ildə qaz hasilatını 15 milyard kubmetr artıracaqRegion
21:15
"Sumud" donanmasındakı Türkiyə vətəndaşları sabah ölkəyə qayıda bilərRegion
21:04
İsrail ordusu 20 HƏMAS silahlısının öldürüldüyünü açıqlayıbDigər ölkələr
20:59
III MDB Oyunları: Azərbaycanın voleybol yığması yarımfinala yüksəlibKomanda
20:53