Филиппины заявили об инциденте в Южно-Китайском море с участием Китая

Китайский корабль береговой охраны "принудительно вернул" плавучий объект, буксируемый филиппинским судном в Южно-Китайском море, перерезав трос, соединявший его с лодкой.

Китайский корабль береговой охраны "принудительно вернул" плавучий объект, буксируемый филиппинским судном в Южно-Китайском море, перерезав трос, соединявший его с лодкой.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление вице-адмирала Западного командования страны (WESCOM) Альберто Карлоса.

По словам Карлоса, военно-морское командование Филиппин обнаружило 20 ноября неизвестный объект в 730 метрах к западу от острова Титу (входит в состав спорного архипелага Спратли). После того как команда филиппинского судна обнаружила объект и начала буксировать его, к ним приблизился корабль китайской береговой охраны и заблокировал их движение. Затем, отметил Карлос, китайская сторона перерезала буксирный трос и погрузила объект на собственный корабль.

В заявлении филиппинских властей не указывается, о каком объекте идет речь, и почему китайская сторона хотела завладеть им.

В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и КНР, но частичные или полные претензии на острова и окружающие их воды заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.