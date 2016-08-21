Филиппины пригрозили выйти из ООН

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что страна может выйти из ООН, в ответ на критику организацией участившихся убийств, совершаемых в ходе полицейских рейдов в рамках программы по борьбе с наркоторговлей/

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Дуэрте заявил, что смерти не связаны с действиями полиции, и призвал ООН провести более тщательное расследование происходящего.

Президент раскритиковал организацию и ее членов, в том числе ближайшего союзника Филиппин — США, отметив, что ООН не выполняет возложенных на нее функций и "беспокоится о груде костей преступников".

В четверг эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.

"Не хочу вас оскорблять. Но возможно, нам придется попросту отделиться от ООН. Почему мы должны слушать этих глупцов?", — заявил он в телеобращении.