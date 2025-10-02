ФБР: Шатдаун может поставить под угрозу безопасность США

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 02 октября, 2025
    • 06:46
    Частичная приостановка деятельности федерального правительства США (шатдаун) может поставить под угрозу безопасность страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом говорится в уведомлении, разосланном членам Ассоциации агентов ФБР.

    "Шатдаун может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентными по масштабу угрозами национальной безопасности и преступностью", - цитирует CNN текст сообщения.

    Ассоциация также предупредила, что ограничение оперативных ресурсов может серьезно повлиять на расследования, наблюдение, криминалистическую экспертизу и партнерство с государственными, местными и международными правоохранительными органами.

    Руководители организации направили письмо в Конгресс, требуя не задерживать заработную плату федеральным сотрудникам правоохранительных органов, работающих в период шатдауна. Они отметили, что задержка зарплаты может угрожать финансовой стабильности агентов и поставить под угрозу их допуск к секретным материалам.

    Отметим, что федеральное правительство США частично приостановило свою деятельность в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования.

