ФБР: Шатдаун может поставить под угрозу безопасность США

Частичная приостановка деятельности федерального правительства США (шатдаун) может поставить под угрозу безопасность страны.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом говорится в уведомлении, разосланном членам Ассоциации агентов ФБР.

"Шатдаун может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентными по масштабу угрозами национальной безопасности и преступностью", - цитирует CNN текст сообщения.

Ассоциация также предупредила, что ограничение оперативных ресурсов может серьезно повлиять на расследования, наблюдение, криминалистическую экспертизу и партнерство с государственными, местными и международными правоохранительными органами.

Руководители организации направили письмо в Конгресс, требуя не задерживать заработную плату федеральным сотрудникам правоохранительных органов, работающих в период шатдауна. Они отметили, что задержка зарплаты может угрожать финансовой стабильности агентов и поставить под угрозу их допуск к секретным материалам.

Отметим, что федеральное правительство США частично приостановило свою деятельность в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования.