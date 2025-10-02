İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    FTB: Şatdaun Amerikanın təhlükəsizliyini risk altına ata bilər

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 05:54
    FTB: Şatdaun Amerikanın təhlükəsizliyini risk altına ata bilər

    ABŞ federal hökumətinin hazırkı fəaliyyətinin qismən dayandırılması (şatdaun) Amerikanın təhlükəsizliyini risk altına ata bilər.

    "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə FTB Agentləri Assosiasiyasının üzvlərinə göndərdiyi mesajda xəbərdarlıq edilib.

    "Şatdaun, ölkə misli görünməmiş miqyasda milli təhlükəsizlik və cinayət təhdidləri ilə üzləşdiyi bir vaxtda FTB-nin öz vəzifələrini yerinə yetirmə qabiliyyətini sarsıda bilər", - CNN mətndən sitat gətirib.

    Assosiasiya həmçinin xəbərdarlıq edib ki, əməliyyat resurslarının məhdudlaşdırılması istintaqlara, müşahidəyə, kriminal ekspertizaya və ştat, yerli və beynəlxalq hüquq-mühafizə orqanları ilə tərəfdaşlıqlara ciddi təsir göstərə bilər.

    Təşkilatın rəhbərləri Konqresə məktub göndərərək şatdaun dövründə işləyən federal hüquq-mühafizə əməkdaşlarının əməkhaqqının saxlanılmamasını tələb ediblər. Onlar qeyd ediblər ki, maaşların gecikməsi agentlərin maliyyə sabitliyini təhdid edə və onların təhlükəsizlik icazəsini risk altına ata bilər.

    Qeyd edək ki, ABŞ federal hökuməti maliyyələşmənin olmaması səbəbindən 1 oktyabr gecə yarısı fəaliyyətini qismən dayandırıb.

    FTB şatdaun risk
    ФБР: Шатдаун может поставить под угрозу безопасность США

    Son xəbərlər

    06:50

    Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyalara yanaşmasını dəyişir

    Digər ölkələr
    06:21

    "Sumud" flotiliyasına məxsus ələ keçirilən gəmilərin sayı doqquza çatıb

    Digər ölkələr
    05:54

    FTB: Şatdaun Amerikanın təhlükəsizliyini risk altına ata bilər

    Digər ölkələr
    05:28

    Filippində baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 72-yə çatıb

    Digər ölkələr
    04:52

    Şatdaun səbəbindən ABŞ ÜDM-si hər həftə 15 milyard dollar azala bilər

    Digər ölkələr
    04:27

    "Reuters": Çin və Malayziya nadir torpaq elementlərinin emalı üzrə layihə ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    03:49

    KİV: ABŞ Rusiyaya zərbə endirmək üçün Ukraynanı kəşfiyyat məlumatları ilə təmin edəcək

    Digər ölkələr
    03:24

    XİN başçısı: Cənubi Koreya və ABŞ arasında təhlükəsizlik sahəsində təxmini razılaşma əldə olunub

    Digər ölkələr
    02:57

    Fransada bu gün keçiriləcək aksiyalarda 400 min nəfərin iştirakı gözlənilir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti