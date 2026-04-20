Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Fars: За время конфликта в Иране серьезные повреждения получили не более 20 самолетов

    • 20 апреля, 2026
    • 10:10
    Fars: За время конфликта в Иране серьезные повреждения получили не более 20 самолетов

    Ассоциация иранских авиакомпаний заявила, что во время операции США и Израиля 95% аэропортовой инфраструктуры страны не пострадало.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом сообщает агентство Fars.

    Агентство отмечает, что серьезные повреждения получили не более гражданских 20 самолетов.

    Эти сведения поступают на фоне подготовки Ирана к возобновлению работы воздушного пространства для коммерческих рейсов.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

    Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.

    "Fars": ABŞ və İsrailin hücumları zamanı İranda 20-yə yaxın təyyarə ciddi ziyan görüb
    Iran says 95% of airport infrastructure still intact

