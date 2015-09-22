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    ​Фабиус: Франция готова бомбить Сирию из соображений безопасности

    Глава МИД Франции утверждает, что власть в Сирии должна быть передана переходному правительству национального единства

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Франция готова бомбить Сирию из соображений самообороны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил  в интервью бельгийской газете Le Soir.

    Он также отметил, что Париж "продолжает требовать ухода" сирийского президента Башара Асада со своего поста.

    По словам Фабиуса, начало разведывательных полетов французской авиации в Сирии, за которыми должны последовать авиаудары по позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГ), является для его страны "законной самообороной".

    "Мы получили четкие свидетельства того, что последние теракты против Франции и других государств Европы были подготовлены ИГ на территории Сирии. В ответ на эту угрозу мы приняли решение начать разведывательные полеты, чтобы иметь возможность нанести авиаудары, если в этом будет необходимость", - сказал он.

    Коснувшись будущего Сирии после того, как ИГ будет побеждено, глава МИД Франции утверждал, что власть в стране должна быть передана "переходному правительству национального единства". Правда, по его словам, чтобы избежать провалов, которые произошли при создании подобных кабинетов в Ираке, после начала американской оккупации, и в Ливии, после свержения при поддержке НАТО Муамара Каддафи, в Сирии будет "необходимо сохранить армию и другие элементы существующего государства".

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