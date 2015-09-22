​Фабиус: Франция готова бомбить Сирию из соображений безопасности

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Франция готова бомбить Сирию из соображений самообороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил в интервью бельгийской газете Le Soir.

Он также отметил, что Париж "продолжает требовать ухода" сирийского президента Башара Асада со своего поста.

По словам Фабиуса, начало разведывательных полетов французской авиации в Сирии, за которыми должны последовать авиаудары по позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГ), является для его страны "законной самообороной".

"Мы получили четкие свидетельства того, что последние теракты против Франции и других государств Европы были подготовлены ИГ на территории Сирии. В ответ на эту угрозу мы приняли решение начать разведывательные полеты, чтобы иметь возможность нанести авиаудары, если в этом будет необходимость", - сказал он.

Коснувшись будущего Сирии после того, как ИГ будет побеждено, глава МИД Франции утверждал, что власть в стране должна быть передана "переходному правительству национального единства". Правда, по его словам, чтобы избежать провалов, которые произошли при создании подобных кабинетов в Ираке, после начала американской оккупации, и в Ливии, после свержения при поддержке НАТО Муамара Каддафи, в Сирии будет "необходимо сохранить армию и другие элементы существующего государства".