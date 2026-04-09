Эяль Замир утвердил планы продолжения операций Израиля в Ливане
Другие страны
- 09 апреля, 2026
- 22:59
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил планы продолжения боевых операций против "Хезболлах" в Ливане.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, Замир посетил один из районов Южного Ливана, где провел оперативное совещание с военными. Израильские военные обсудили дальнейшие планы действий на ливанской территории.
"Мы продолжим углублять наземные операции и наносить удары по "Хезболлах", - сказал генерал.
Последние новости
Фото
22:40