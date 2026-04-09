Эяль Замир утвердил планы продолжения операций Израиля в Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил планы продолжения боевых операций против "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, Замир посетил один из районов Южного Ливана, где провел оперативное совещание с военными. Израильские военные обсудили дальнейшие планы действий на ливанской территории.

"Мы продолжим углублять наземные операции и наносить удары по "Хезболлах", - сказал генерал.