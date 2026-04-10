    Eyal Zamir İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirmək planlarını təsdiqləyib

    İsrailin Müdafiə Ordusunun baş qərargah rəisi general-leytenant Eyal Zamir Livanda "Hizbullah"a qarşı döyüş əməliyyatlarını davam etdirmək planlarını təsdiqləyib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Zamir Livanın cənubundakı bir bölgəyə səfər edib və orada hərbçilərlə əməliyyat görüşü keçirib. İsrail hərbçiləri Livan ərazisindəki gələcək fəaliyyət planlarını müzakirə ediblər.

    "Biz "Hizbullah"a qarşı quru əməliyyatlarını dərinləşdirməyə və zərbələr endirməyə davam edəcəyik", - general deyib.

    Эяль Замир утвердил планы продолжения операций Израиля в Ливане

