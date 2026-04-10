Eyal Zamir İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirmək planlarını təsdiqləyib
- 10 aprel, 2026
- 00:03
İsrailin Müdafiə Ordusunun baş qərargah rəisi general-leytenant Eyal Zamir Livanda "Hizbullah"a qarşı döyüş əməliyyatlarını davam etdirmək planlarını təsdiqləyib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, Zamir Livanın cənubundakı bir bölgəyə səfər edib və orada hərbçilərlə əməliyyat görüşü keçirib. İsrail hərbçiləri Livan ərazisindəki gələcək fəaliyyət planlarını müzakirə ediblər.
"Biz "Hizbullah"a qarşı quru əməliyyatlarını dərinləşdirməyə və zərbələr endirməyə davam edəcəyik", - general deyib.
01:20
Zelenski Pasxa atəşkəsi elan edibDigər ölkələr
01:13
Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinin daha üç oyunu keçirilibFutbol
01:10
UEFA Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk matçları baş tutubFutbol
00:52
Melaniya Tramp: Epşteynlə heç bir əlaqəm olmayıbDigər ölkələr
00:32
Küveytin hərbi qüvvələri dron hücumlarını dəf edibDigər ölkələr
00:26
İsrailin aprelin 8-də Livanda zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 300-ü keçibDigər ölkələr
00:03
Eyal Zamir İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirmək planlarını təsdiqləyibDigər ölkələr
23:53
Litva ABŞ Ordusu kontingentinin artırılmasını mümkün hesab edirDigər ölkələr
23:50