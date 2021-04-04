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Exit poll: В Болгарии правящая партия побеждает на парламентских выборах

Exit poll: В Болгарии правящая партия побеждает на парламентских выборах Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил побеждает на очередных парламентских выборах в Болгарии
Другие страны
4 апреля 2021 г. 21:56
Exit poll: В Болгарии правящая партия побеждает на парламентских выборах

Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил побеждает на очередных парламентских выборах в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным экзитпола, за ГЕРБ проголосовали около 25,7% избирателей. Болгарская социалистическая партия, по подсчетам набрала 17,6% голосов.

В новом Народном собрании Болгарии также будут работать представители партии "Есть такой народ" - 15,2%, Партия "Движение за права и свободы" - 11%, "Демократическая Болгария" - 10,4%. Кроме того, в парламент проходят гражданская платформа "Встань. Мафия вон" и партия ВМРО (у каждой из них немногим более 4% голосов).

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Версия на азербайджанском языке “Exit poll”: Bolqarıstanda parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlir

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