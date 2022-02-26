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Евросоюз ввел санкции против Путина, Мишустина, Медведева и Лаврова

Евросоюз ввел санкции против Путина, Мишустина, Медведева и Лаврова Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров включены в санкционный список Евросоюза.
Другие страны
26 февраля 2022 г. 03:08
Евросоюз ввел санкции против Путина, Мишустина, Медведева и Лаврова

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров включены в санкционный список Евросоюза.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что Путин, в частности, отдал приказ о проведении военной операции в Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину. Лавров как член Совета Безопасности России поддержал немедленное признание Россией "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, в списке оказались глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Putin, Lavrov, Mişustin və Medvedevə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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