Евросоюз ввел санкции против Путина, Мишустина, Медведева и Лаврова

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров включены в санкционный список Евросоюза.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров включены в санкционный список Евросоюза.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что Путин, в частности, отдал приказ о проведении военной операции в Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину. Лавров как член Совета Безопасности России поддержал немедленное признание Россией "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, в списке оказались глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.