Евросоюз введет ограничения на передвижения российских дипломатов

Евросоюз намерен ограничить передвижения российских дипломатов в рамках ЕС в связи с растущими подозрениями в шпионаже.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета Financial Times.

"Предлагаемые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок, прежде чем выезжать за пределы страны", - говорится в сообщении издания.