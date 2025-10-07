Евросоюз введет ограничения на передвижения российских дипломатов
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 08:43
Евросоюз намерен ограничить передвижения российских дипломатов в рамках ЕС в связи с растущими подозрениями в шпионаже.
Как передает Report, об этом сообщает британская газета Financial Times.
"Предлагаемые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок, прежде чем выезжать за пределы страны", - говорится в сообщении издания.
