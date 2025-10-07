Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Евросоюз введет ограничения на передвижения российских дипломатов

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 08:43
    Евросоюз введет ограничения на передвижения российских дипломатов

    Евросоюз намерен ограничить передвижения российских дипломатов в рамках ЕС в связи с растущими подозрениями в шпионаже.

    Как передает Report, об этом сообщает британская газета Financial Times.

    "Предлагаемые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок, прежде чем выезжать за пределы страны", - говорится в сообщении издания.

