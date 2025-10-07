Avropa İttifaqı rus diplomatların hərəkətinə məhdudiyyətlər tətbiq edəcək
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2025
- 08:47
Avropa İttifaqı casusluq şübhələrinin artması səbəbindən Aİ çərçivəsində rus diplomatlarının hərəkətini məhdudlaşdırmağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın "Financial Times" nəşri məlumat yayıb.
"Təklif olunan qaydalar Aİ paytaxtlarında işləyən rus diplomatlarını ölkədən kənara çıxmazdan əvvəl digər ölkələrin hökumətlərini səfər planları barədə məlumatlandırmağa məcbur edəcək", - nəşrin məlumatında qeyd olunub.
Son xəbərlər
08:58
Bakının üç rayonunun təbii qaz təchizatında fasilə yaranacaqEnergetika
08:51
Oqtay Şirəliyevin yerinə təyinat olacaqBiznes
08:49
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.10.2025)Maliyyə
08:47
Avropa İttifaqı rus diplomatların hərəkətinə məhdudiyyətlər tətbiq edəcəkDigər ölkələr
08:20
Video
ABŞ-də helikopter qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
08:12
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SİYAHIİnfrastruktur
08:06
Suriya ordusu ilə SDQ arasında atəşkəs barədə razılığa gəlinibDigər ölkələr
08:00
II MDB Oyunları: Bu gün 4 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcəkFərdi
07:44