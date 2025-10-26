Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 01:35
    Европейский союз остается третьим по значимости торговым партнером России.

    Как передает Report, об этом пишет Bild со ссылкой на Немецкий экономический институт (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).

    Отмечается, что в 2024 году экспорт России в ЕС увеличился на 18 процентов.

    "Общий товарооборот сторон составляет 67,5 миллиарда евро", - говорится в статье.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что в Вашингтоне недовольны отношением ЕС к торговле с РФ. Издание указывало, что США хотят, чтобы европейские союзники сделали следующий большой шаг, который может заключаться в дополнительных санкциях или пошлинах.

    Евросоюз Россия торговля
