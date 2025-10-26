Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России
Другие страны
- 26 октября, 2025
- 01:35
Европейский союз остается третьим по значимости торговым партнером России.
Как передает Report, об этом пишет Bild со ссылкой на Немецкий экономический институт (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).
Отмечается, что в 2024 году экспорт России в ЕС увеличился на 18 процентов.
"Общий товарооборот сторон составляет 67,5 миллиарда евро", - говорится в статье.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что в Вашингтоне недовольны отношением ЕС к торговле с РФ. Издание указывало, что США хотят, чтобы европейские союзники сделали следующий большой шаг, который может заключаться в дополнительных санкциях или пошлинах.
Последние новости
02:14
"Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате АнглииФутбол
01:35
Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров РоссииДругие страны
01:06
Трамп объявил о повышении торговых пошлин против КанадыДругие страны
00:49
Аэропорт Вильнюса приостановил работуДругие страны
00:28
Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтоженыДругие страны
00:07
Роналду первым из футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеруФутбол
23:48
Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения Маис НуриевKультурная политика
23:35
Трамп: Стабилизационные силы скоро будут развернуты в секторе ГазаДругие страны
23:21