Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

Европейский союз остается третьим по значимости торговым партнером России.

Как передает Report, об этом пишет Bild со ссылкой на Немецкий экономический институт (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).

Отмечается, что в 2024 году экспорт России в ЕС увеличился на 18 процентов.

"Общий товарооборот сторон составляет 67,5 миллиарда евро", - говорится в статье.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что в Вашингтоне недовольны отношением ЕС к торговле с РФ. Издание указывало, что США хотят, чтобы европейские союзники сделали следующий большой шаг, который может заключаться в дополнительных санкциях или пошлинах.