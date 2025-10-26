Aİ Rusiya üçün əsas ticarət tərəfdaşları arasında ilk üçlüyə daxil olub
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2025
- 01:49
Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyanın üçüncü əhəmiyyətli ticarət tərəfdaşı olaraq qalır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" Alman İqtisadiyyat İnstitutuna istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, 2024-cü ildə Rusiyanın Aİ-yə ixracı 18 faiz artıb.
"Tərəflər arasında ümumi əmtəə dövriyyəsi 67,5 milyard avro təşkil edir", - məqalədə qeyd edilir.
Daha əvvəl "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən yazıb ki, Vaşinqton Aİ-nin Rusiya ilə ticarətə münasibətindən narazıdır. Nəşr qeyd edib ki, ABŞ avropalı müttəfiqlərinin əlavə sanksiyalar və ya rüsumlar şəklində ola biləcək növbəti böyük addımı atmasını istəyir.

