Евросоюз направил Украине свыше 400 электрогенераторов
Другие страны
- 23 января, 2026
- 15:44
Еврокомиссия направила Украине 447 электрогенераторов на общую сумму порядка 3,7 млн евро.
Как передает Report, это следует из заявления ЕК.
"Генераторы предназначены для больниц, пунктов приема населения и других экстренных служб", - указывается в документе.
Всего ЕС с 2022 года поставил Украине порядка 10 тыс. электрогенераторов. ЕС оказал Украине гумпомощь уже на 1,2 млрд евро и поставил 160 тыс. тонн товаров в рамках гумпомощи. Еще 3 млрд евро пошли на поддержку энергобезопасности Украины. Только этой зимой Евросоюз уже потратил почти 1 млрд евро на закупки для Украины энергоресурсов.
