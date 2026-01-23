Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 15:44
    Евросоюз направил Украине свыше 400 электрогенераторов

    Еврокомиссия направила Украине 447 электрогенераторов на общую сумму порядка 3,7 млн евро.

    Как передает Report, это следует из заявления ЕК.

    "Генераторы предназначены для больниц, пунктов приема населения и других экстренных служб", - указывается в документе.

    Всего ЕС с 2022 года поставил Украине порядка 10 тыс. электрогенераторов. ЕС оказал Украине гумпомощь уже на 1,2 млрд евро и поставил 160 тыс. тонн товаров в рамках гумпомощи. Еще 3 млрд евро пошли на поддержку энергобезопасности Украины. Только этой зимой Евросоюз уже потратил почти 1 млрд евро на закупки для Украины энергоресурсов.

    Евросоюз Украина электрогенераторы
    Aİ Ukraynaya 400-dən çox elektrik generatoru göndərib
    European Union sends over 400 electricity generators to Ukraine

