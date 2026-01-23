Евросоюз направил Украине свыше 400 электрогенераторов

Еврокомиссия направила Украине 447 электрогенераторов на общую сумму порядка 3,7 млн евро.

Как передает Report, это следует из заявления ЕК.

"Генераторы предназначены для больниц, пунктов приема населения и других экстренных служб", - указывается в документе.

Всего ЕС с 2022 года поставил Украине порядка 10 тыс. электрогенераторов. ЕС оказал Украине гумпомощь уже на 1,2 млрд евро и поставил 160 тыс. тонн товаров в рамках гумпомощи. Еще 3 млрд евро пошли на поддержку энергобезопасности Украины. Только этой зимой Евросоюз уже потратил почти 1 млрд евро на закупки для Украины энергоресурсов.