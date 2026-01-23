Aİ Ukraynaya 400-dən çox elektrik generatoru göndərib

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 23 yanvar, 2026
    • 15:55
    Avropa Komissiyası Ukraynaya ümumi dəyəri 3,7 milyon avro olan 447 elektrik generatoru göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Avropa Komissiyasının bəyanatında qeyd olunub.

    "Generatorlar xəstəxanalar, əhali qəbulu məntəqələri və digər təcili xidmətlər üçün nəzərdə tutulub", - sənəddə qeyd olunub.

    Ümumilikdə, Avropa İttifaqı (Aİ) 2022-ci ildən bəri Ukraynaya təxminən 10 min elektrik generatoru göndərib. Aİ artıq Ukraynaya 1,2 milyard avro məbləğində humanitar yardım göstərib və humanitar yardım çərçivəsində 160 min ton mal göndərib. Əlavə 3 milyard avro Ukraynanın enerji təhlükəsizliyinin dəstəklənməsinə yönəldilib.

    Təkcə bu qış təşkilat artıq Ukrayna üçün enerji resurslarının alınmasına demək olar ki, 1 milyard avro xərcləyib.

    Евросоюз направил Украине свыше 400 электрогенераторов
    European Union sends over 400 electricity generators to Ukraine

