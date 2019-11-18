Евросоюз готов упростить визовый режим с Беларусью

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Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Беларусью соглашение об упрощении визового режима.

Как передает Report со ссылкой на РБК, документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

"Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения с Республикой Беларусь об упрощении визового режима", - говорится в тексте решения.

В нем также отмечается, что Брюссель одобрит совместную декларацию, прилагающуюся к этому соглашению, а председатель совета ЕС может назначить лицо, которое подпишет соглашение. Когда именно это произойдет, в документе не уточняется.

Проект документа обнародован в базе нормативных актов ЕС. В нем также указаны категории граждан, для которых визовый сбор не предусмотрен: это дети в возрасте до 12 лет, школьники и студенты, которые отправляются в образовательные поездки, а также представители гуманитарных организаций, участвующие в культурных и спортивных мероприятиях.

Кроме того, власти Беларуси включили в соглашение обязанности республики по реадмиссии. Это подразумевает, что страна соглашается принять обратно на свою территорию собственных граждан, которых депортирует другое государство.

Напомним, что в сентябре пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что президент республики Александр Лукашенко готов подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз.