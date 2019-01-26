Евросоюз готов признать власть Гуаидо в Венесуэле

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Европейский союз готов признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в ближайшие дни не будут объявлены президентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"В случае, если об организации новых выборов не будет объявлено... в ближайшие дни, ЕС примет дальнейшие шаги, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии со статьей 233 конституции Венесуэлы", - говорится в заявлении.

Как отмечается, ЕС подтверждает свою позицию, согласно которой "президентские выборы в Венесуэле, прошедшие в мае, нельзя считать свободными, справедливыми и заслуживающими доверия".

"Стране срочно нужно правительство, которое действительно представляет волю жителей Венесуэлы", - подчеркивается в пресс-релизе.