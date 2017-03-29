Европарламент предупредил, что может заблокировать соглашение о Brexit

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Если соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) не сохранит за европейцами прав на жизнь и поездки в Великобританию, то Европейский парламент заблокирует документ. Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявили евродепутаты.

"Глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье и члены парламента обеспокоены информацией о том, что британское правительство хочет, чтобы 29 марта — день, когда оно официально уведомит ЕС о намерении покинуть союз — стал датой прекращения свободного перемещения людей", — пишет издание.

По его данным, резолюцию, проясняющую позицию Европейского парламента, вынесут на голосование 5 апреля. Она была составлена с целью исключить возможность ограничения прав европейцев, собирающихся посетить Британию в ближайшие два года.

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit, которая продлится, как ожидается, в течение двух лет.