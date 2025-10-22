Европарламент: Санкции против РФ - условие для вступления Сербии в ЕС
- 22 октября, 2025
- 16:42
Европарламент принял резолюцию, в которой прописано условие для вступления Сербии в Европейский союз (ЕС).
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
В резолюции говорится, что процесс вступления Сербии в Европейский союз не может продвигаться без применения Белградом санкций против России.
