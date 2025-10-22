Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Европарламент: Санкции против РФ - условие для вступления Сербии в ЕС

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 16:42
    Европарламент: Санкции против РФ - условие для вступления Сербии в ЕС

    Европарламент принял резолюцию, в которой прописано условие для вступления Сербии в Европейский союз (ЕС).

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    В резолюции говорится, что процесс вступления Сербии в Европейский союз не может продвигаться без применения Белградом санкций против России.

    Avropa Parlamenti: Rusiyaya qarşı sanksiyalar Serbiyanın Aİ-yə üzvlüyü üçün şərtdir

