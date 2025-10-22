Avropa Parlamenti: Rusiyaya qarşı sanksiyalar Serbiyanın Aİ-yə üzvlüyü üçün şərtdir
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 17:08
Avropa Parlamenti Serbiyanın Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olması üçün şərt müəyyən edən qətnamə qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti" məlumat yayıb.
Qətnamədə deyilir ki, Serbiyanın Avropa İttifaqına qoşulması prosesi Belqrad Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmədən irəliləyə bilməz.
