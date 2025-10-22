İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Avropa Parlamenti: Rusiyaya qarşı sanksiyalar Serbiyanın Aİ-yə üzvlüyü üçün şərtdir

    Digər ölkələr
    22 oktyabr, 2025
    • 17:08
    Avropa Parlamenti Serbiyanın Avropa İttifaqına (Aİ) daxil olması üçün şərt müəyyən edən qətnamə qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti" məlumat yayıb.

    Qətnamədə deyilir ki, Serbiyanın Avropa İttifaqına qoşulması prosesi Belqrad Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmədən irəliləyə bilməz.

