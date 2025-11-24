Европарламент проведет спецдебаты по мирному плану для Украины

Европейский парламент внес изменения в повестку дня на 26 декабря для проведения специальных дебатов по мирному плану США по Украине на пленарных сессиях, начавшихся сегодня в Страсбурге.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщила на пленарном заседании председатель парламента Роберта Метсола.

Европарламент обсудит мирный план для Украины и заслушает позицию Еврокомиссии и Совета ЕС по этому поводу.

Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как известно, стороны после многосторонних переговоров в Женеве заявили о работе надо новым документом по урегулированию.