Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Европарламент проведет спецдебаты по мирному плану для Украины

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 21:29
    Европарламент проведет спецдебаты по мирному плану для Украины

    Европейский парламент внес изменения в повестку дня на 26 декабря для проведения специальных дебатов по мирному плану США по Украине на пленарных сессиях, начавшихся сегодня в Страсбурге.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщила на пленарном заседании председатель парламента Роберта Метсола.

    Европарламент обсудит мирный план для Украины и заслушает позицию Еврокомиссии и Совета ЕС по этому поводу.

    Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как известно, стороны после многосторонних переговоров в Женеве заявили о работе надо новым документом по урегулированию.

    план по Украине США российско-украинская война Роберта Метсола Европарламент
    Avropa Parlamenti Ukrayna üçün sülh planına dair xüsusi debatlar keçirəcək

    Последние новости

    22:31

    Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракеты

    Другие страны
    22:14

    Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссию

    Другие страны
    22:01

    Американские психологи: Скроллинг в TikTok вызывает "гниение мозга"

    Здоровье
    21:58

    Трамп: Си Цзиньпин посетит США с госвизитом в 2026 году

    Другие страны
    21:58

    Бакинский "Нефтчи" отправил в отставку главного тренера Самира Абасова

    Футбол
    21:40

    В Сирии задержаны 120 человек за нападения на местных жителей в Хомсе

    Другие страны
    21:30

    В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человек

    В регионе
    21:29

    Европарламент проведет спецдебаты по мирному плану для Украины

    Другие страны
    21:22

    Канцлер Австрии: ЕС продолжит оказывать давление на РФ

    Другие страны
    Лента новостей