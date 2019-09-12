Европарламент проголосует 23 октября по назначению нового состава ЕК

Европарламент (ЕП) проголосует в ходе пленарной сессии в Страсбурге 23 октября по назначению нового состава Еврокомиссии, мандат которого должен начаться 1 ноября. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе председатель ЕП Давид Сассоли.

"23 октября состоится голосование на пленарной сессии в Страсбурге. Мы будем голосовать по назначению новых еврокомиссаров", - сказал он.

Ранее Евросоюз обнародовал новый состав Европейской комиссии, который должен начать работу с 1 ноября, если все назначения будут утверждены профильными комитетами Европарламента, а затем саммитом ЕС.