Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны

Европейская комиссия выступила с предложениями по реформированию Шенгенского пространства. В новой стратегии развития хотят учесть уроки пандемии коронавируса и миграционный кризис на границах государств Евросоюза и Белоруссии.
Как отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, она подразумевает сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при ужесточении контроля по ее периметру.
"Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", — говорится в опубликованном заявлении.
В случае миграционного кризиса наподобие ситуации на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией предлагаются следующие меры: сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.
Кроме того, Еврокомиссия призывает членов ЕС заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах. По мнению ЕК, это поможет, к примеру, депортировать незаконных мигрантов не за пределы Евросоюза, а в ту европейскую страну, из которой непосредственно прибыл нарушитель.