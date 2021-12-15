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Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны

Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны Европейская комиссия выступила с предложениями по реформированию Шенгенского пространства. В новой стратегии развития хотят учесть уроки пандемии коронавируса и миграционный кризис на границах государств Евросоюза и Белоруссии.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 08:31
Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны

Европейская комиссия выступила с предложениями по реформированию Шенгенского пространства. В новой стратегии развития хотят учесть уроки пандемии коронавируса и миграционный кризис на границах государств Евросоюза и Белоруссии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, реформу Шенгена анонсировали еще осенью прошлого года.

Как отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, она подразумевает сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при ужесточении контроля по ее периметру.

"Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС и позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", — говорится в опубликованном заявлении.

В случае миграционного кризиса наподобие ситуации на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией предлагаются следующие меры: сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

Кроме того, Еврокомиссия призывает членов ЕС заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах. По мнению ЕК, это поможет, к примеру, депортировать незаконных мигрантов не за пределы Евросоюза, а в ту европейскую страну, из которой непосредственно прибыл нарушитель.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Şengen zonasında islahatlar aparacaq

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