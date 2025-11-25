Еврокомиссия зарегистрировала инициативу о разрыве соглашения с Израилем
Еврокомиссия сегодня зарегистрировала европейскую гражданскую инициативу под названием "Требование полной приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем в связи с нарушениями с его стороны прав человека".Е
Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на ЕК.
"Регистрация не влияет на окончательное решение комиссии по данному вопросу или на любые потенциальные действия, которые могут быть предприняты. Комиссия примет решение по инициативе только в том случае, если она соберет не менее 1 миллиона подписей граждан стран ЕС", – указано в сообщении.
На сбор подписей и другие необходимые процедуры у организаторов есть в общей сложности полтора года.
