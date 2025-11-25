Avropa Komissiyası İsraillə sazişin ləğvi təşəbbüsünü qeydiyyata alıb
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 20:07
Avropa Komissiyası "İsrail tərəfindən insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq Avrora İttifaqı ilə Assosiasiya Sazişinin tam dayandırılmasını tələb etmək" adlı Avropa vətəndaş təşəbbüsünü qeydiyyata alıb.
"Report"un Avropa bürosunun AK-yə istinadən verdiyi məlumata görə, qeydiyyat komissiyanın bu məsələ ilə bağlı yekun qərarına və ya atıla biləcək hər hansı potensial addımlara təsir göstərmir.
Komissiya təşəbbüsə yalnız o halda qərar verəcək ki, Aİ ölkələrinin vətəndaşlarından ən azı 1 milyon imza toplanmış olsun.
İmza toplamaq və digər zəruri prosedurları həyata keçirmək üçün təşkilatçılara ümumilikdə bir il yarım vaxt verilib.
