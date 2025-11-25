İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    • 25 noyabr, 2025
    • 20:07
    Avropa Komissiyası İsraillə sazişin ləğvi təşəbbüsünü qeydiyyata alıb

    Avropa Komissiyası "İsrail tərəfindən insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq Avrora İttifaqı ilə Assosiasiya Sazişinin tam dayandırılmasını tələb etmək" adlı Avropa vətəndaş təşəbbüsünü qeydiyyata alıb.

    "Report"un Avropa bürosunun AK-yə istinadən verdiyi məlumata görə, qeydiyyat komissiyanın bu məsələ ilə bağlı yekun qərarına və ya atıla biləcək hər hansı potensial addımlara təsir göstərmir.

    Komissiya təşəbbüsə yalnız o halda qərar verəcək ki, Aİ ölkələrinin vətəndaşlarından ən azı 1 milyon imza toplanmış olsun.

    İmza toplamaq və digər zəruri prosedurları həyata keçirmək üçün təşkilatçılara ümumilikdə bir il yarım vaxt verilib.

    Еврокомиссия зарегистрировала инициативу о разрыве соглашения с Израилем
    EC registers European Citizens' Initiative on EU-Israel Association Agreement

