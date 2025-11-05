Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 14:34
    ЕК подготовила транспортный пакет по развитию желдорог и альтернативного топлива до 2040 года

    Европейская комиссия одобрила новый транспортный пакет, рассчитанный до 2040 года, направленный на ускорение развития сети высокоскоростных железных дорог по всему Евросоюзу и стимулирование инвестиций в возобновляемые и низкоуглеродные виды топлива для авиации и морского транспорта.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявили исполнительный вице-президент ЕК Рафаэл Фитто и комиссар по транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.

    План развития скоростных железных дорог предполагает создание к 2040 году более связанной и быстрой транспортной сети, с поездами, развивающими скорость от 200 км/ч и выше, что позволит сократить время поездок и улучшить пограничные соединения.

    Вторая часть инициативы - План устойчивых транспортных инвестиций (STIP) - направлена на поддержку производства и внедрения экологичных видов топлива для авиации и водного транспорта.

    На реализацию этих мер предусмотрено не менее 2,9 млрд евро из инструментов ЕС до 2027 года, включая InvestEU, Европейский водородный банк и Инновационный фонд.

