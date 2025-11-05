ЕК подготовила транспортный пакет по развитию желдорог и альтернативного топлива до 2040 года

Европейская комиссия одобрила новый транспортный пакет, рассчитанный до 2040 года, направленный на ускорение развития сети высокоскоростных железных дорог по всему Евросоюзу и стимулирование инвестиций в возобновляемые и низкоуглеродные виды топлива для авиации и морского транспорта.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявили исполнительный вице-президент ЕК Рафаэл Фитто и комиссар по транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.

План развития скоростных железных дорог предполагает создание к 2040 году более связанной и быстрой транспортной сети, с поездами, развивающими скорость от 200 км/ч и выше, что позволит сократить время поездок и улучшить пограничные соединения.

Вторая часть инициативы - План устойчивых транспортных инвестиций (STIP) - направлена на поддержку производства и внедрения экологичных видов топлива для авиации и водного транспорта.

На реализацию этих мер предусмотрено не менее 2,9 млрд евро из инструментов ЕС до 2027 года, включая InvestEU, Европейский водородный банк и Инновационный фонд.