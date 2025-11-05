İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    AK dəmir yolları və alternativ yanacağın inkişafına dair nəqliyyat paketini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 15:31
    AK dəmir yolları və alternativ yanacağın inkişafına dair nəqliyyat paketini təsdiqləyib

    Avropa Komissiyası bütün Avropa İttifaqı boyunca yüksək sürətli dəmir yolları şəbəkəsinin inkişafının sürətləndirilməsini, aviasiya və dəniz nəqliyyatı üçün bərpa olunan və aşağı karbonlu yanacaq növlərinə investisiyaların stimullaşdırılmasını nəzərdə tutan və 2040-cı ilə qədər olan dövrü əhatə edən yeni nəqliyyat paketini təsdiqləyib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının icraçı vitse-prezidenti Rafael Fitto və nəqliyyat və turizm məsələləri üzrə komissar Apostolos Tsitsikotsas Brüsseldə bəyan ediblər.

    Sürətli dəmir yollarının inkişaf planı 2040-cı ilədək saatda 200 km və daha artıq sürətlə hərəkət edən qatarlardan ibarət sürətli və əlaqələndirilmiş nəqliyyat şəbəkəsinin yaradılmasını nəzərdə tutur ki, bu da səyahət vaxtını azaltmağa və sərhəd bağlantılarını yaxşılaşdırmağa imkan verəcək.

    Təşəbbüsün ikinci hissəsi olan Dayanıqlı Nəqliyyat İnvestisiya Planı (STIP) aviasiya və su nəqliyyatı üçün ekoloji cəhətdən təmiz yanacaq növlərinin istehsalını və tətbiqini dəstəkləməyə yönəlib.

    Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 2027-ci ilədək InvestEU, Avropa Hidrogen Bankı və İnnovasiya Fondu da daxil olmaqla, Aİ alətlərindən ən azı 2,9 milyard avronun ayrılması nəzərdə tutulub.

    Bundan başqa, Avropa Komissiyası üzv dövlətlərlə birlikdə 2025-ci ilin sonunadək aviasiya üçün sintetik yanacağın tətbiqi məqsədilə eSAF Coalition pilot layihəsini işə salmağı planlaşdırır. Təşəbbüs çərçivəsində ən azı 500 milyon avro məbləğində vəsaitin səfərbər edilməsi nəzərdə tutulur.

    Avropa Komissiyası Avropa İttifaqı Rafael Fitto
    ЕК подготовила транспортный пакет по развитию желдорог и альтернативного топлива до 2040 года
    EU approves transport package on railway development and alternative fuels

    Son xəbərlər

    16:04

    Zərdabda adları "Qırmızı kitab"a düşən quşları ovlayan ata və oğul saxlanılıb

    Hadisə
    16:01

    AEBA: İran müfəttişlərimizi bütün nüvə obyektlərinə buraxmalıdır

    Region
    15:57

    Fərəc Əliyev: "Əsas məqsəd "Neftçi" İdman Klubunu daha müasir və dinamik səviyyəyə qaldırmaqdır"

    Fərdi
    15:57

    Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin olunub

    İnfrastruktur
    15:52

    Bakıdakı bütün avtobuslarda NFC ödənişləri mümkün olacaq

    İnfrastruktur
    15:50
    Foto

    Azərbaycan və Keniya minatəmizləmə sahəsində təcrübələrini bölüşüb

    Daxili siyasət
    15:44
    Rəy

    İraqda seçkiqabağı vəziyyət: Bağdad şəffaf və ədalətli kampaniya vəd edir - ŞƏRH

    Analitika
    15:40
    Foto

    Vüqar Rəhimzadə Culfada seçiciləri ilə növbəti görüşünü keçirib

    Daxili siyasət
    15:38

    Ukrayna ilk dəfə "Genişləndirilmiş tərəfdaşlıq" statusunu alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti