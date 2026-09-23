Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 13:00
Европейская комиссия предложила разблокировать 4,2 млрд евро из фондов сплочения для Венгрии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, эти средства являются частью 16,4 млрд евро, замороженных в рамках фондов восстановления и сплочения.
Кроме того, Еврокомиссия намерена возобновить участие венгерских студентов и исследователей в программах Erasmus+ и Horizon Europe.
Предложение Еврокомиссии теперь должно быть официально одобрено всеми государствами - членами Совета ЕС.
Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan 4,2 milyard avronun blokdan çıxarılmasını təklif edib
European Commission proposes unblocking €4.2B in EU funds for Hungary
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