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    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 13:00
    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Европейская комиссия предложила разблокировать 4,2 млрд евро из фондов сплочения для Венгрии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, эти средства являются частью 16,4 млрд евро, замороженных в рамках фондов восстановления и сплочения.

    Кроме того, Еврокомиссия намерена возобновить участие венгерских студентов и исследователей в программах Erasmus+ и Horizon Europe.

    Предложение Еврокомиссии теперь должно быть официально одобрено всеми государствами - членами Совета ЕС.

    Европейский союз (ЕС) Венгрия Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan 4,2 milyard avronun blokdan çıxarılmasını təklif edib
    European Commission proposes unblocking €4.2B in EU funds for Hungary
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