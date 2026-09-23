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    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan 4,2 milyard avronun blokdan çıxarılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 13:19
    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan 4,2 milyard avronun blokdan çıxarılmasını təklif edib

    Avropa Komissiyası Macarıstan üçün birlik fondlarından 4,2 milyard avronun blokdan çıxarılmasını təklif edib.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu vəsait bərpa və birlik fondları çərçivəsində dondurulmuş 16,4 milyard avronun bir hissəsidir.

    Bundan başqa, Avropa Komissiyası macarıstanlı tələbə və tədqiqatçıların "Erasmus+" və "Horizon Europe" proqramlarında iştirakını bərpa etmək niyyətindədir.

    Avropa Komissiyasının təklifi indi Avropa İttifaqı Şurasının bütün üzv dövlətləri tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiqlənməlidir.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Avropa İttifaqı Şurası Macarıstan
    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии
    European Commission proposes unblocking €4.2B in EU funds for Hungary
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