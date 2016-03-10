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    Еврокомиссия исключила возможность сделки с Россией по миграции

    Представитель ЕК: Мы не рассматриваем возможность заключения какого-либо соглашения с Россией по вопросам миграции

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Еврокомиссия не планирует заключать с Россией никаких соглашений по проблеме миграции.

    Как передает Report, об этом сообщила в четверг РИА Новости представитель ЕК по внутренним делам и миграции Наташа Берто.

    "Мы не рассматриваем возможность заключения какого-либо соглашения с Россией по вопросам миграции. ЕС ведет диалог с РФ по Сирии и ситуации на Ближнем Востоке - изначальной причине миграционного кризиса", - сообщила Берто.

    Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что ЕС обсуждает проведение экстренных переговоров и возможное соглашение с Россией в связи с миграционным кризисом.

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