Эвакуация из-за урагана Ирма началась во Флориде

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Власти американского штата Флорида проводят эвакуацию населения в четырех округах из-за урагана пятой категории «Ирма».

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Флориды Рик Скотт.

Ожидается, что первым на пути урагана станет архипелаг Флорида-Кис, входящий в состав округа Монро, население которого составляет более 80 тыс. человек. По словам губернатора Флориды, до пятницы планируется набрать до 30 тыс. человек и привести в готовность 4 тыс. грузовиков, 100 вертолетов.