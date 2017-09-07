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    Эвакуация из-за урагана Ирма началась во Флориде

    Ожидается, что первым на пути урагана станет архипелаг Флорида-Кис

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Власти американского штата Флорида проводят эвакуацию населения в четырех округах из-за урагана пятой категории «Ирма».

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Флориды Рик Скотт.

    Ожидается, что первым на пути урагана станет архипелаг Флорида-Кис, входящий в состав округа Монро, население которого составляет более 80 тыс. человек. По словам губернатора Флориды, до пятницы планируется набрать до 30 тыс. человек и привести в готовность 4 тыс. грузовиков, 100 вертолетов.

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