Эстония вводит жесткий карантин на месяц

Правительство Эстонии приняло решение ужесточить ограничения из-за распространения британского штамма коронавируса с 11 марта сроком на месяц.

Правительство Эстонии приняло решение ужесточить ограничения из-за распространения британского штамма коронавируса с 11 марта сроком на месяц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник премьер-министр Кая Каллас.

"Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно", - сказала она в эфире телеканала ETV+.

Согласно решению правительства, с 11 марта в учебных заведениях вводится дистанционное обучение для всех учеников, кроме детей с особыми потребностями. Родителям дошкольников рекомендуют не водить детей в детский сад без крайней необходимости.

Будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов оптики и других магазинов товаров первой необходимости. Выдача товаров может быть организована только на улице.

Предприятия общепита смогут работать только навынос. Занятия спортом в закрытых помещениях будут запрещены. Жителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования на улице.