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Эстония потребовала до 1 февраля сократить число российских дипломатов

Эстония потребовала до 1 февраля сократить число российских дипломатов Министерство иностранных дел Эстонии в среду сообщило, что уведомило посла России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми.
Другие страны
11 января 2023 г. 15:59
Эстония потребовала до 1 февраля сократить число российских дипломатов

Министерство иностранных дел Эстонии в среду сообщило, что уведомило посла России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении эстонского МИД.

"Сегодня Эстония уведомила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить число своих сотрудников до 1 февраля 2023 года. Целью решения является достижения паритета численности служащих посольств, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет одинаковым", - сообщили в МИД.

Ведомство в этой связи отметило, что численность служащих российского посольства должна быть сокращена до 8 "дипломатических должностей" и до 15 "должностей административного, технического и обслуживающего персонала".

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