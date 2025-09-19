Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Эстония обсудит с НАТО нарушение воздушного пространства российскими ВКС

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 22:39
    Эстония обсудит с НАТО нарушение воздушного пространства российскими ВКС

    Эстония задействует статью 4 устава НАТО и намерена запросить консультации с союзниками в связи с угрозой безопасности.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал премьер-министр страны Кристен Михал.

    По его словам, утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии, истребители НАТО "ответили", и российские самолеты покинули его.

    "Такое нарушение совершенно неприемлемо", - отметил Михал.

    Ранее сообщалось, что три российских перехватчика МиГ-31 нарушили эстонскую границу и 12 минут провели в воздушном пространстве страны. Отмечалось, что полет был осуществлен над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

    Эстония НАТО нарушение воздушного пространства ВКС России

    Последние новости

    23:27

    WSJ: США обсуждают с талибами возвращение своих военных на авиабазу Баграм

    Другие страны
    23:02

    На конференции в ООН 10 стран признают Государство Палестина

    Другие страны
    22:47

    Чемпионат мира: Азербайджанский борец взял бронзовую медаль

    Индивидуальные
    22:39

    Эстония обсудит с НАТО нарушение воздушного пространства российскими ВКС

    Другие страны
    22:20

    В Белом доме состоится встреча президентов США и Турции

    Другие страны
    22:08

    Си Цзиньпин призвал Трампа не вводить односторонние меры в торговле

    Другие страны
    21:59

    Более 40 человек погибли при ударе БПЛА по мечети на западе Судана

    Другие страны
    21:44

    Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности в Балтийском море

    Другие страны
    21:28

    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие паралимпийского движения

    Спорт
    Лента новостей