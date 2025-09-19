Эстония обсудит с НАТО нарушение воздушного пространства российскими ВКС
19 сентября, 2025
- 22:39
Эстония задействует статью 4 устава НАТО и намерена запросить консультации с союзниками в связи с угрозой безопасности.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал премьер-министр страны Кристен Михал.
По его словам, утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии, истребители НАТО "ответили", и российские самолеты покинули его.
"Такое нарушение совершенно неприемлемо", - отметил Михал.
Ранее сообщалось, что три российских перехватчика МиГ-31 нарушили эстонскую границу и 12 минут провели в воздушном пространстве страны. Отмечалось, что полет был осуществлен над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.
