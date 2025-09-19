İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Estoniya Rusiyanın onun hava məkanını pozmasını NATO ilə müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 23:55
    Estoniya Rusiyanın onun hava məkanını pozmasını NATO ilə müzakirə edəcək

    Estoniya NATO Nizamnaməsinin 4-cü maddəsinə istinadən və təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı müttəfiqləri ilə məsləhətləşmələr tələb etmək niyyətindədir.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Estoniyanın Baş naziri Kristen Mixal "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, sentyabrın 19-da səhər saatlarında Rusiyanın 3 MiQ-31 qırıcısı Estoniyanın hava məkanını pozub. NATO qırıcıları cavab verib və Rusiya təyyarələri ölkənin səmasını tərk edib.

    "Belə pozuntu tamamilə qəbulolunmazdır", -Mixal qeyd edib.

    Daha əvvəl Rusiyanın üç MiQ-31 qırıcısının Estoniya sərhədini pozduğu və Estoniyanın hava məkanında 12 dəqiqə qaldığı bildirilirdi. Uçuşun Baltik dənizindəki Polşanın Petrobaltik neft platforması üzərindən həyata keçirildiyi xəbər verilib.

    Estoniya Rusiya NATO
    Эстония обсудит с НАТО нарушение воздушного пространства российскими ВКС

    Son xəbərlər

    01:08

    BMT konfransında 10 ölkə Fələstin dövlətini tanıyacaq

    Digər ölkələr
    00:56
    Video

    "Sonrakı həyatımız Xocalı, Quşçular, Malıbəyli faciəsi ilə bağlı oldu" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:34
    Foto
    Video

    Bosfor boğazında iki gəmi toqquşub, xəsarət alanlar var

    Region
    00:06
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:02

    Bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür

    Daxili siyasət
    00:01

    Neftçilər Günü: Azərbaycanın enerji salnaməsinin şanlı səhifəsi

    Energetika
    00:00

    Bu gün Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi günüdür

    Daxili siyasət
    23:55

    Estoniya Rusiyanın onun hava məkanını pozmasını NATO ilə müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    23:42

    Si Cinpin Trampı birtərəfli ticarət tədbirləri tətbiq etməməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti