Эсминец ВМС Британии прибыл в Средиземноморье для защиты базы на Кипре

Эсминец HMS Dragon ВМС Великобритании прибыл в Восточное Средиземноморье для обеспечения безопасности военной базы Акротири на Кипре.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в парламенте.

"HMS Dragon сегодня вечером приступит к операционной интеграции в систему обороны Кипра и союзников", - сказал он.

Напомним, что 10 марта эсминец HMS Dragon вышел из Портсмута и направился в Восточное Средиземноморье для укрепления безопасности британской авиабазы Акротири. Данная база 2 марта была атакована беспилотником с территории Ливана или Ирака.