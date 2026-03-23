    Эсминец ВМС Британии прибыл в Средиземноморье для защиты базы на Кипре

    • 23 марта, 2026
    • 20:44
    Эсминец ВМС Британии прибыл в Средиземноморье для защиты базы на Кипре

    Эсминец HMS Dragon ВМС Великобритании прибыл в Восточное Средиземноморье для обеспечения безопасности военной базы Акротири на Кипре.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в парламенте.

    "HMS Dragon сегодня вечером приступит к операционной интеграции в систему обороны Кипра и союзников", - сказал он.

    Напомним, что 10 марта эсминец HMS Dragon вышел из Портсмута и направился в Восточное Средиземноморье для укрепления безопасности британской авиабазы Акротири. Данная база 2 марта была атакована беспилотником с территории Ливана или Ирака.

    ВМС Великобритании Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Britaniya HDQ-yə aid esmines Kiprdəki bazanı qorumaq üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlib
    Ты - Король

