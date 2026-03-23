Эсминец ВМС Британии прибыл в Средиземноморье для защиты базы на Кипре
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 20:44
Эсминец HMS Dragon ВМС Великобритании прибыл в Восточное Средиземноморье для обеспечения безопасности военной базы Акротири на Кипре.
Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в парламенте.
"HMS Dragon сегодня вечером приступит к операционной интеграции в систему обороны Кипра и союзников", - сказал он.
Напомним, что 10 марта эсминец HMS Dragon вышел из Портсмута и направился в Восточное Средиземноморье для укрепления безопасности британской авиабазы Акротири. Данная база 2 марта была атакована беспилотником с территории Ливана или Ирака.
Последние новости
