Britaniya HDQ-yə aid esmines Kiprdəki bazanı qorumaq üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlib
Digər ölkələr
- 23 mart, 2026
- 21:25
Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) "HMS Dragon" esminesi Kiprdəki "Akrotiri" hərbi bazasının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Krallığın müdafiə naziri Con Hili parlamentdəki çıxışı zamanı məlumat verib.
"HMS Dragon" bu axşam Kiprin və müttəfiqlərin müdafiə sisteminə əməliyyat inteqrasiyasına başlayacaq", - o bildirib.
Xatırladaq ki, martın 10-da "HMS Dragon" esminesi Portsmutdan yola düşərək Britaniyanın "Akrotiri" aviabazasının təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Şərqi Aralıq dənizinə istiqamət almışdı. Sözügedən baza martın 2-də Livan və ya İraq ərazisindən pilotsuz uçuş aparatı ilə hücuma məruz qalmışdı.
Son xəbərlər
21:31
WSJ: İran müharibəni dayandırmaq üçün ABŞ-yə ultimatum irəli sürübDigər ölkələr
21:25
Britaniya HDQ-yə aid esmines Kiprdəki bazanı qorumaq üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlibDigər ölkələr
21:13
Mauro Vieyra Braziliya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə yardımına görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
21:12
Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı ilə Xəzər dənizi bölgəsində təhlükəsizliyi müzakirə edibDigər
21:10
Meloni məhkəmə islahatları ilə bağlı keçirilən referendumda məğlubiyyətini etiraf edibDigər ölkələr
21:01
Foto
Məcnun Məmmədov: Azərbaycan kənd təsərrüfatı sistemlərinin inkişafına əhəmiyyətli investisiyalar yatırırASK
20:54
İsrailin maliyyə naziri ölkə ərazisini Livanın hesabına genişləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
20:48
Kolumbiya HHQ-yə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
20:43