İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Britaniya HDQ-yə aid esmines Kiprdəki bazanı qorumaq üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlib

    Digər ölkələr
    • 23 mart, 2026
    • 21:25
    Britaniya HDQ-yə aid esmines Kiprdəki bazanı qorumaq üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlib

    Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) "HMS Dragon" esminesi Kiprdəki "Akrotiri" hərbi bazasının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Krallığın müdafiə naziri Con Hili parlamentdəki çıxışı zamanı məlumat verib.

    "HMS Dragon" bu axşam Kiprin və müttəfiqlərin müdafiə sisteminə əməliyyat inteqrasiyasına başlayacaq", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, martın 10-da "HMS Dragon" esminesi Portsmutdan yola düşərək Britaniyanın "Akrotiri" aviabazasının təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Şərqi Aralıq dənizinə istiqamət almışdı. Sözügedən baza martın 2-də Livan və ya İraq ərazisindən pilotsuz uçuş aparatı ilə hücuma məruz qalmışdı.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Hərbi Dəniz Qüvvələri Şərqi Aralıq dənizi
    Эсминец ВМС Британии прибыл в Средиземноморье для защиты базы на Кипре

    Son xəbərlər

    21:31

    WSJ: İran müharibəni dayandırmaq üçün ABŞ-yə ultimatum irəli sürüb

    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    21:13

    Mauro Vieyra Braziliya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə yardımına görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    21:12

    Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı ilə Xəzər dənizi bölgəsində təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Digər
    21:10

    Meloni məhkəmə islahatları ilə bağlı keçirilən referendumda məğlubiyyətini etiraf edib

    Digər ölkələr
    21:01
    Foto

    Məcnun Məmmədov: Azərbaycan kənd təsərrüfatı sistemlərinin inkişafına əhəmiyyətli investisiyalar yatırır

    ASK
    20:54

    İsrailin maliyyə naziri ölkə ərazisini Livanın hesabına genişləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:48

    Kolumbiya HHQ-yə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    20:43

    ABŞ Gürcüstanın liman infrastrukturuna investisiya imkanlarını nəzərdən keçirir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti