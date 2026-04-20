Эсмаил Багаи: Иран по-прежнему находится в состоянии войны

Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран по-прежнему находится в состоянии войны с учетом угроз и нарушений режима прекращения огня со стороны США.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива.

    "Каждый раз, обсуждая ситуацию в Ормузский пролив, необходимо учитывать причины, приведшие к нынешнему положению", - заявил Эсмаил Багаи.

    По его словам, до начала военных действий США и Израиля против Ирана никаких проблем в Ормузском проливе не возникало.

    "Причиной нынешней ситуации стали действия США. Мы по-прежнему находимся в состоянии войны. Да, формально было объявлено прекращение огня, но, к сожалению, с самого начала оно неоднократно нарушалось со стороны США. А заявления о том, что иранские порты и суда могут стать целями США, еще больше усложнили ситуацию", - отметил он.

    Багаи добавил, что в нынешних условиях не может быть и речи об одностороннем обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе: не только из-за мер, которые принимает Иран как прибрежное государство, но и потому, что судоходные компании, владельцы грузов и страховые организации сами из-за рисков не готовы проходить через этот регион.

    Он также отметил, что во избежание повторения подобных ситуаций в будущем необходимо выработать четкие протоколы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

