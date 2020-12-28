О нас
Report Georgia
Аудио новости

Еще одна страна закроет границы из-за нового штамма коронавируса

Еще одна страна закроет границы из-за нового штамма коронавируса Индонезия запрещает въезд в страну всем иностранным гражданам
Другие страны
28 декабря 2020 г. 15:02
Еще одна страна закроет границы из-за нового штамма коронавируса

Индонезия запретит с 1 по 14 января въезд в страну всем иностранным гражданам, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава МИД страны Ретно Марсуди.
На прошлой неделе Индонезия запретила въезд в страну всем прибывающим из Великобритании, а также ужесточила правила для прибывающих из Европы и Австралии для сдерживания нового "британского" варианта COVID-19.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса власти Индонезии ранее запретили въезд в страну всем туристам, исключение было сделано для тех, кто приезжал в страну по работе. Новые правила будут применимы ко всем иностранным гражданам, кроме высокопоставленных чиновников.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İndoneziya sərhədlərini bağlayır
Версия на английском языке Indonesia bans foreign visitors for 2 weeks over new Covid variant

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13
Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi