Еще одна страна закроет границы из-за нового штамма коронавируса

Индонезия запрещает въезд в страну всем иностранным гражданам

Индонезия запретит с 1 по 14 января въезд в страну всем иностранным гражданам, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава МИД страны Ретно Марсуди.

На прошлой неделе Индонезия запретила въезд в страну всем прибывающим из Великобритании, а также ужесточила правила для прибывающих из Европы и Австралии для сдерживания нового "британского" варианта COVID-19.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса власти Индонезии ранее запретили въезд в страну всем туристам, исключение было сделано для тех, кто приезжал в страну по работе. Новые правила будут применимы ко всем иностранным гражданам, кроме высокопоставленных чиновников.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.